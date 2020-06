VIDEO | Al via ‘onde sonore’, sfida in barca a vela di Andrea Palombini

ROMA – Una sfida a cielo (e mare) aperto quella di Andrea Palombini che, con la sua barca a vela navighera’ a suon di musica da Roma a Palermo passando per Ponza, Ventotene, Procida, Napoli, Agropoli e fino alle Isole Eolie per poi raggiungere Palermo.

A bordo un palco galleggiante, uno studio di registrazione e una postazione radiofonica che, ogni giorno, raccontera’ concerti e storie di navigazione.

Si chiama ‘Onde Sonore’ il progetto che Andrea, “farmacista per formazione, musicista per passione e skipper per professione”, ha ideato in poche settimane. “Durante la pandemia sono cambiati i piani di tutti- racconta all’agenzia Dire- cosi’ ho progettato Onde Sonore che e’ un contenitore di musica e viaggio e vuole essere proprio un’espressione di liberta’ per riprendere la rotta, per riprendere il mare e per riprendere a suonare”.

Un’esperienza che diventa anche vetrina e “microfono” per dare voce agli artisti che in questo periodo non possono esprimersi nei luoghi usuali della musica e dell’arte. Venti per ora i musicisti che tappa dopo tappa saliranno a bordo con i loro strumenti.

“Questa iniziativa per me e’ una dimostrazione del potenziale enorme che gli artisti hanno e che riescono a creare anche in situazioni inusuali come la barca a vela- spiega ancora Andrea Palombini- e’ un investimento, ma una volta toccato con mano, con occhio e con orecchio quello che e’ possibile fare, mi aspetto di poter portare a casa con un ritorno in termine di esperienze ineguagliabile”.

Ad accompagnare il viaggio la band Yellamay con Elena Maiella alla voce, Luca Corrado all’ukubasso, Giorgio Tebaldi all’ukulele e Dario Ferrari alla chitarra.