Addio a Carlos Luis Zafon, autore de ‘L’ombra del vento’

ROMA – Lo scrittore spagnolo Carlo Ruiz Zafon è morto oggi a Los Angeles a causa di un cancro del colon. Aveva 55 anni. Zafon era diventato celebre in tutto il mondo grazie al romanzo ‘L’ombra del vento’, pubblicato nel 2001, che ha totalizzato oltre quindici milioni di copie vendute.

A dare la notizia l’editore Planeta: “Oggi è una giornata molto triste per l’intero team Planeta che lo conosceva e ha lavorato con lui per vent’anni, in cui è stata forgiata un’amicizia che trascende la professionalità”. Sul profilo twitter dello scrittore appare una frase de L’ombra del vento’: “Ogni libro, ogni tomo che vedi ha un’anima. L’anima di chi l’ha scritto e l’anima di chi l’ha letto, vissuto e sognato”.