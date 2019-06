VIDEO| L’intervista a Mahmood: “Dopo Sanremo faccio quello per cui ho lottato”

Diregiovani l’ha incontrato a Roma, subito dopo le prove del suo primo concerto nella Capitale. Un live ancora più speciale per la location scelta: il Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. Uno sfondo, forse, non usuale per un concerto, ma perfettamente in linea con l’attitudine di Mahmood a fondere la musica con le arti visive. I videoclip e la stessa copertina di “Gioventù Bruciata” (in parte ispirata a un film di James Dean) ne sono la prova.

Il cantautore così ha aperto “Estate al Maxxi”, il fitto calendario di eventi che tra giugno e luglio animeranno gli spazi del museo. In programma tante serate dedicate alla musica, alla cultura, al cinema e alla lettura. Le arti si intrecciano e chiamano il pubblico a raccolta affinché la piazza del Maxxi diventi sempre più dei cittadini.

“Sono molto felice di cantare in questo contesto”, ha raccontato a Diregiovani Mahmood prima dell’esibizione. “Avevamo gia’ scelto tempo fa di volere fare il concerto qui. È una cosa nuova, mai fatta prima. A me piace fare questi mix tra arti visive e musica”, ha spiegato. In giornata,Mahmood ha anche visitato gli spazi del museo, invitando i suoi fan a farlo: “È una bomba”.

Un mese dopo la partecipazione all’Eurovision Song Contest di Tel Aviv, Mahmood non ha ancora realizzato tutto quello che è successo. “Mi servirebbe un bel mese libero per capire tutto quello che sta succedendo”, ha ammesso. “Tante cose, tutte subito ma ripensandoci farei ovviamente tutto per arrivare fino a qui”, ha aggiunto. “È un lavoro che dura da anni, ci ho messo tutto me stesso e continuerò a farlo”, ha assicurato.

Un condizionale d’obbligo visto che il 26enne non ha mai smesso di scrivere e registrare e presto potrebbe uscire qualcosa di nuovo. Tanto per cominciare un singolo, che dovrebbe vedere la luce gia’ nei prossimi mesi.