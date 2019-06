Forrest Gump, Notte prima degli esami e Grand Budapest Hotel: tutti i film stasera in tv

ROMA – Cinema protagonista stasera sul piccolo schermo. Rete 4 festeggia il 25esimo anno dall’uscita di un cult, mandando in onda l’indimenticabile Forrest Gump. Per tutti i ragazzi che si stanno preparando alla maturità, l’appuntamento da non perdere è su Tv8 con la commedia “Notte prima degli esami”, mentre su Nove i cinefili avranno pane per i loro denti grazie a Wes Anderson e il suo “Grand Budapest Hotel”.

Rai 1 Europei Under 21 | 20.30 Incontro calcistico Italia – Polonia Rai 2 Qualcosa di speciale | 21.15 Commedia con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart. Il prestante Burke, vedovo e autore di un fortunato manuale per gestire il lutto, si innamora di Eloise e scopre di non aver del tutto elaborato la propria perdita. Rai 3 Chi l’ha visto? | 21.20 Programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e approfondimenti di cronaca con Federica Sciarelli. Rete 4 Forrest Gump | 21.30 Pluripremiato film di Robert Zemeckis. Il Premio Oscar Tom Hanks e’ Forrest Gump, un ragazzo special, che seduto sulla panchina di una fermata dell’autobus, racconta la propria incredibile vita che si racchiude trent’anni di storia americana. Canale 5 Live non è la D’Urso | 21.40 Il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospitera’ personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa Italia 1 Tutti pazzi per l’oro | 20.30 Matthew McConaughey e Kate Hudson sono una coppia alla caccia di un tesoro sepolto in mare e di un rapporto da ricostruire. La7 Atlandite Files presenta atomica | 21.15 Alla scoperta del mondo con i grandi documentari presentati da Andrea Purgatori Tv8 Notte prima degli esami | 21.30 Commedia adolescenziale campione d’incassi. Le ansie, le gioie e le indecisioni di un gruppo di studenti che si prepara alla maturita’ nel giugno del 1989. Nove Grand Budapest Hotel | 21.30 Film di Wes Anderson che nel suo stile unico racconta l’omicidio di un’anziana signora in un hotel di lusso di cui è accusato Monsieur Gustave, il concierge dell’hotel. Ad aiutarlo a fuggire e a dimostrare la sua innocenza ci penserà il suo giovanissimo portiere immigrato Zero. Real Time Famiglie ritrovate | 21.15 Le storie toccanti di persone adottate che hanno vissuto per tutta la vita la sofferenza della separazione dai loro genitori naturali e che decidono di intraprendere un viaggio per ritrovarli. In ogni episodio una ricerca lunga e difficile li porterà finalmente a conoscere il volto di chi li ha messi alla luce.