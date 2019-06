Imprese, Massimo Toselli è il nuovo direttore di sinistri di Groupama Assicurazioni

ROMA – A partire dal 17 giugno Massimo Toselli è entrato a far parte del board di Groupama Assicurazioni in qualità di Direttore Sinistri. A diretto riporto di Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni, Toselli guiderà una squadra di oltre 200 persone. Nell’ambito della Direzione Sinistri, Gianluca Soffietti guiderà la Rete Liquidativa Sinistri a diretto riporto di Toselli.

CHI E’ MASSIMO TOSELLI

Laureato in Economia e Commercio a Trieste, Massimo Toselli vanta un’esperienza trentennale nel mondo assicurativo dapprima in Ras, poi in Allianz con la responsabilità dell’unità assuntiva Retail Linea Persona per tutti i brand del gruppo, poi in Uniqa Assicurazioni come Direttore Sinistri, dove razionalizza e riorganizza l’intera direzione. Dal 2017 ha assunto la responsabilità della Direzione Sinistri in Amissima di cui ha curato il ripensamento organizzativo ed il piano di recupero redditività. Gianluca Soffietti, laureato in Giurisprudenza a Napoli “Federico II”, ha maturato numerose esperienze nel mondo dapprima in Ras come liquidatore. Successivamente in Axa come responsabile di Cld, poi in Sara come capo della Rete Liquidativa Sud. Dal 2017 ad oggi è stato responsabile dei Sinistri Complessi “Over” e Aree Speciali con coordinamento di Sinistri Direzionali, Esteri, Fondo Garanzia Vittime Strada, Rivalse, Aree Speciali (Antifrode), Rete Fiduciari, Pianificazione e Controllo Sinistri.