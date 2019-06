Luca Kovatsch entra a far parte di Groupama Assicurazioni

ROMA – A partire dal 10 giugno Luca Kovatsch ha raggiunto ufficialmente Groupama Assicurazioni in qualita’ di responsabile Sottoscrizione Corporate. La scelta di rinforzare la squadra con figura di consolidata esperienza nel mondo corporate affidandole la guida del progetto ‘Made in Italy’ che punta a potenziare la capacita’ assuntiva nel settore delle imprese, nonche’ un’unita’ organizzativa specifica, risponde all’orientamento della Compagnia di implementare una crescita bilanciata e redditizia del business.

Luca Kovatsch, laureato in Economia all’Universita’ di Trieste, ha maturato una consolidata esperienza tecnica in ambito assicurativo e riassicurativo prima in Generali e poi in Swiss Re dove tra l’altro ha curato lo start up di una entita’ assicurativa dedicata ai rischi aziendali. Luca Kovatsch riportera’ direttamente a Barbara Pepponi, Direttore Danni Groupama Assicurazioni.