Palermo, operai aggrediti mentre rimuovono la legna per le ‘vampe’ di San Giuseppe

PALERMO – Aggressione a Palermo nei confronti di due squadre di operai della società partecipata comunale Rap che erano intervenuti per rimuovere alcune cataste di legna e mobilio predisposte con l’obiettivo di essere incendiate per le cosiddette ‘vampe’ di San Giuseppe. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri in via Azolino Hazon, nel quartiere Brancaccio.

Gli operai sono stati oggetto di una sassaiola da parte di un gruppo di ragazzi. Sul posto è giunta successivamente una squadra dei vigili del fuoco che ha spento le fiamme. Nel corso del pomeriggio di ieri la Rap era intervenuta in altre zone della città per rimuovere cataste di legna in via preventiva.