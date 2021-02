Cancellation of Carnival affects the brazilian economy

By João Marcelo

SAO PAULO – Carnival is one of the biggest events that take place in Brazil. The party, which officially extends for 4 days, moves Brazilian tourism and attracts people from all over the world. Last year, the party attracted 15 million revelers in the city of São Paulo alone and 7 million in Rio de Janeiro. The cities of Salvador, Olinda and Recife totaled more than 6 million people on carnival days.

However, in 2021, the carnival had to be canceled due to the pandemic of the new coronavirus and this had a major impact on the country’s economy. One of the most affected cities is Rio de Janeiro, which last year raised more than R $ 4.5 billion. This year, the estimate, according to the Brazilian Institute of Economics of the Getulio Vargas Foundation (FGV IBRE), is that Rio de Janeiro, added to the metropolitan region, stopped collecting 5.5 billion reais, which represents a slice 1.5% of the city’s GDP. In an interview with the Brazilian Tourism Portal, researcher Cláudio Considera stated that the city has a great vocation for tourism, which has increased the damage to public coffers and the population, especially for the poorest. “It is important to note that for the party to happen, there are thousands of professionals working all year, who found themselves without any income in 2020, when everything stopped. In other words, the event makes the economy run, generating jobs and income”. In the sector cultural, hospitality and gastronomy are around 100 thousand jobs that are at stake.

According to the survey, if it were not for the cancellation of the party due to the pandemic, the city of Rio would generate R $ 4.4 billion due to spending by Brazilian tourists, which represent 88% of tourists, with an average stay of 6, 6 days, and spending, on average, R $ 280.32 per day. Foreign tourists represent 12%, with an average stay of 7.7 days and an average expense of R $ 334.01 per day.

COM’È TRISTE IL BRASILE SENZA CARNEVALE: COLPITI 100.000 LAVORATORI

di João Marcelo

SAN PAOLO – Il Carnevale è uno dei maggiori eventi che si svolge in Brasile. La festa, che ufficialmente dura quattro giorni, movimenta il turismo interno e attrae persone da tutto il mondo.

L’anno passato, la manifestazione aveva richiamato 15 milioni di persone solo nella città di San Paolo e sette a Rio de Janeiro. Le città di Salvador, Olinda e Recife avevano messo insieme oltre sei milioni di visitatori nei giorni del Carnevale.

Quest’anno però la festa, in programma dal 12 al 17 febbraio, è stata cancellata a causa della pandemia del nuovo coronavirus. Un fatto, questo, che ha avuto un grande impatto sull’economia brasiliana. Una delle città colpite è Rio de Janeiro, che l’anno scorso ebbe delle entrate pari a 4,5 miliardi di reais, ovvero poco più di 690 milioni di euro. Per quest’anno la stima fatta dall’Instituto Brasileiro de Economia da Fundacao Getulio Vargas (Fgv Ibre) è che la città, sommando anche la regione metropolitana, rinuncerà a circa 5,5 miliardi di reais, l’equivalente di oltre 844 milioni di euro, vale a dire l’1,5 per cento del Prodotto interno lordo di Rio de Janeiro.

In un’intervista al Portal do Brasileiro do Turismo, il ricercatore Claudio Considera ha detto che la città ha una grande vocazione per il turismo, il che ha accresciuto il danno per le casse pubbliche e per la popolazione, in modo particolare la sua fascia più vulnerabile. Secondo Considera, “è importante evidenziare che la festa viene resa possibile da migliaia di professionisti che lavorano tutto l’anno prima e che si sono visti privati di reddito quando si è fermato tutto nel 2020″. Il ricercatore ha sottolineato che la manifestazione fa girare l’economia, generando ricchezza e occupazione. Nei settori della cultura, della ricezione turistica e della gastronomia sarebbero circa 100.000 i posti di lavori in gioco. Stando alla ricerca dell’Instituto Brasileiro de Economia, se il Carnevale si fosse tenuto regolarmente, la città di Rio avrebbe movimentato 4,4 miliardi di reais, circa 675 milioni di euro, provenienti dalle spese dei turisti brasiliani, che rappresentano di solito l’88 per cento del totale e che rimagnono in città in media 6,6 giorni, per una spesa di 280,32 reais al giorno, l’equivalente di circa 43 euro.

I turisti stranieri rappresentano invece in media il 12 per cento dei visitatori: si calcola che restino in città 7,7 giorni e spendano 334,01 reais al giorno, ovvero poco più di 51 euro.

CANCELAMENTO DO CARNAVAL AFETA A ECONOMIA BRASILEIRA

Por João Marcelo

SAO PAULO – O Carnaval é um dos maiores eventos que ocorrem no Brasil. A festa, que oficialmente se estende por 4 dias, movimenta o turismo brasileiro e atrai pessoas do mundo todo.

No ano passado, a folia atraiu 15 milhões de foliões somente na cidade de São Paulo e 7 milhões no Rio de Janeiro. As cidades de Salvador, Olinda e Recife somaram mais de 6 milhões de pessoas nos dias de carnaval.

Entretanto, em 2021, o carnaval teve que ser cancelado por conta da pandemia do novo coronavírus e isso gerou um grande impacto na economia do país. Uma das cidades mais prejudicadas é o Rio de Janeiro, que no ano passado arrecadou mais de 4,5 bilhões de reais. Neste ano, a estimativa, de acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE) é que o Rio de Janeiro, somado com a região metropolitana, deixou de arrecadar 5,5 bilhões de reais, o que representa uma fatia de 1,5% do PIB da cidade. Em entrevista ao Portal do Brasileiro do Turismo, o pesquisador Cláudio Considera afirmou que a cidade tem grande vocação para o turismo, o que aumentou o dano aos cofres públicos e para a população, principalmente para a parcela mais carente. “É importante ressaltar que para a festa acontecer, há milhares de profissionais trabalhando o ano inteiro, que se viram sem qualquer renda em 2020, quando tudo parou. Ou seja, o evento faz a economia rodar, gerando emprego e renda”. No setor cultural, na hotelaria e na gastronomia são cerca de 100 mil empregos que estão em jogo.

De acordo com a pesquisa, se não fosse o cancelamento da festa por causa da pandemia, a cidade do Rio movimentaria R$ 4,4 bilhões decorrentes de gastos dos turistas brasileiros, que representam 88% dos turistas, com uma permanência média de 6,6 dias, e gastando, em média, R$ 280,32 por dia. Os turistas estrangeiros representam 12%, com uma média de permanência de 7,7 dias e com gasto médio de R$ 334,01 por dia.