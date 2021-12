Carracino (Corecom Lazio): “Cyberbullismo, occorre denunciare sempre”

ROMA – Per combattere il cyberbullismo bisogna innanzitutto denunciare. È questo l’invito di Oreste Carracino, componente Corecom Lazio, che, in una video-pillola parla di questo odioso fenomeno “fatto di azioni aggressive intenzionali. di una singola persona o di un gruppo, realizzate con strumenti elettronici, il cui obiettivo è provocare danni a un coetaneo incapace di difendersi. In questi casi- spiega Carracino- parlatene con i genitori, parlatene a scuola, scrivete al Corecom: occorre denunciare sempre”

La video-pillola è stata realizzata nell’ambito della campagna del Corecom Lazio – che affronta le tematiche della Dipendenza, dell’Odio in Rete, del Cyberbullismo, del Sexting e dell’Adescamento online –, realizzata in collaborazione con l’agenzia di stampa Dire.