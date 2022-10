VIDEO| Festa del Cinema di Roma, Placido e Huppert: “Oggi Caravaggio sarebbe un reporter di guerra”

ROMA – “Oggi Caravaggio sarebbe un reporter di guerra. Un personaggio vicino alla miseria umana e ai conflitti del mondo”. Così Michele Placido e Isabelle Huppert all’agenzia Dire, circondati dalle opere della sala Paolina Borghese del Museo Galleria Borghese. L’occasione è la presentazione de ‘L’Ombra di Caravaggio’, il quattordicesimo film di Placido con protagonista Riccardo Scamarcio nei panni di Michelangelo Merisi, questo il vero nome del celebre pittore; Louis Garrel in quelli dell’Ombra, l’investigatore dell’inchiesta su Caravaggio; Isabelle Huppert in quelli di Costanza Colonna; Micaela Ramazzotti in quelli di Lena; Mario Molinari (in arte Tedua) in quelli di Cecco; Lolita Chammah (figlia di Huppert) in quelli di Anna; e Placido in quelli del Cardinale Del Monte. Il regista fa dell’artista un ritratto contemporaneo e pop di una ‘rockstar’ tanto amata quanto odiata. Il film arriva il 3 novembre al cinema con 01 Distribution.

