A Temptation Island Gabriela perdona Giuseppe, i fan delusi: “Ti meriti le corna”

ROMA – Alla fine Gabriela e Giuseppe sono tornati insieme. C’era da aspettarselo, ma in ogni caso la delusione dei fan di Temptation Island è stata enorme. I due si erano separati alla fine della scorsa puntata dopo un falò di confronto che ha fatto scintille. E sembrava che non ci fosse più nulla da fare.

Ma ‘il viaggio nei sentimenti’ della coppia non era ancora finito, come anticipato dal conduttore Filippo Bisciglia. Giuseppe ieri, coda tra le gambe, è tornato per un secondo falò: obiettivo riconquistare la sua amata. Il ragazzo, dopo averla attesa con gli occhi lucidi davanti al fuoco, le ha confidato di averla tradita fuori dal reality chiedendo perdono. Ha quindi dichiarato alla fidanzata di voler iniziare con lei un nuovo percorso, per poi, tra un paio di anni, arrivare al matrimonio. Gabriela, visibilmente innamorata, non ce l’ha fatta a tenere il punto, e l’ha perdonato, accettando di uscire dalla trasmissione insieme a lui e gettando nello sconforto i tanti fan che, solo una settimana fa, avevano gridato al trionfo, quando la ragazza si era vendicata del fidanzato baciando il single Fouad. Giuseppe infatti anche sull’isola delle tentazioni non si era comportato in maniera corretta con Gabriela, arrivando ad un passo dal tradirla con la single Roberta.

GABRIELA E GIUSEPPE ESCONO INSIEME DA TEMPTATION ISLAND: I FAN DELUSI

La riunione tra Giuseppe e Gabriela ha dato il via a un fiume di commenti che ha inondato Twitter, diventando subito tendenza.

“Gabriela esce con questo puorc. palese la voglia di spaccare tutto giuro”, scrive un’utente sui Twitter. “E ALLORA GABRIELA SAI CHE TI DICO CHE TE LO MERITI STO CESSO SE TI FAI INTORTARE DA DUE PAROLINE IN CROCE COME DIREBBE TINA BUSINESS BUSINESS BUSINESS”, scrive un’altra allegando una gip di Tina Cippolari. E l’opinionista di Uomini e donne appare anche in molti altri meme, uno dei quali la vede con delle corna in testa: “Gabriela tra un mese”, la didascalia che accompagna l’immagine.

Filippo: “Gabriela esci sola o con Giuseppe?”

Gabriela: “con Giuseppe”



Tutta twitter:#TemptationIslandpic.twitter.com/FWndio4ewR — Våle🐍🍓; Mon Amour era 🩸🖤 (@Vale41229116) July 17, 2023

il percorso di Gabriela buttato nel cesso in due secondi contati, poteva avere Fuad invece si è accontentata della piattola#TemptationIsland pic.twitter.com/NVvNns7f7h — mery 🦭 (@sunflowerily) July 17, 2023

Gabriela eri come l'oro ora sei come loro #TemptationIsland pic.twitter.com/GDYyKIi0mB — Queen C👑 (@Queen_alorac) July 17, 2023

gabriela esce con questo puorc palese

la voglia di spaccare tutto giuro#TemptationIsland

pic.twitter.com/UXEjPDXzfR — mela (@callmemelaa) July 17, 2023

E ALLORA GABRIELA SAI CHE TI DICO CHE TE LO MERITI STO CESSO SE TI FAI INTORTARE DA DUE PAROLINE IN CROCE



COME DIREBBE TINA BUSINESS BUSINESS BUSINESS 💸#TemptationIsland pic.twitter.com/47Pa4WERxb — •Susyyyyyyy01 (@lasusyy16) July 17, 2023

"Sei la donna della mia vita."

Gabriela tra un mese : #temptationisland pic.twitter.com/QaJ8u81tSf — Giusy✨ (@GiusyStyles6) July 17, 2023