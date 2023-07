Il concerto dei Muse a Roma posticipato di quasi un’ora per l’allerta caldo

Photo Credit: Nick Fancher

ROMA – Il concerto dei Muse a Roma è posticipato di quasi un’ora per l’allerta caldo. La band questa sera è attesa allo stadio Olimpico per la prima delle due date nostrane del “Will of the people world tour”. Il 22 luglio la band, infatti, sarà allo stadio San Siro di Milano. Nella Capitale Matt Bellamy e compagnia arrivano, però, in quello che sembra essere il giorno più caldo dell’estate. Sono previste punte di 43 gradi, con un tasso di umidità che si aggirerà per tutto il giorno intorno al 20/25%.

“A causa del caldo senza precedenti previsto- scrivono i Muse sui social- abbiamo posticipato l’orario di apertura porte e l’orario delle esibizioni il più tardi possibile. Inoltre, saranno prese misure straordinarie all’interno e all’esterno della location per proteggere i nostri fan. Vi raccomandiamo di non arrivare prima che le porte siano aperte, usare protezioni solari appropriate (cappelli, crema ecc…) e rimanere idratati per tutto il tempo. Per favore, prendetevi cura l’uno dell’altr e se siete preoccupati del vostro benessere o di quello di qualcun’altro recatevi in una delle postazioni mediche immediatamente”.

I NUOVI ORARI

Special guest delle date del 2023, comprese le due in Italia, sono i Royal Blood e gli One Ok Rock. I primi sono un duo inglese formato da Mike Kerr e Ben Thatcher, che torna – a fianco dei Muse – nel nostro Paese dopo la data a giugno 2022 all’Alcatraz di Milano. Gli One Ok Rock, invece, sono una band giapponese emo rock da milioni di streams e views.

L’inizio del concerto era fissato per le 21. Questi i nuovi orari:

Apertura Prato ore 17.00

Apertura tribune ore 18.00

One Ok Rock 19.15

Royal Blood 20.15

Muse 21.45

LA SCALETTA

Will of the People Interlude Hysteria Psycho Bliss Resistance Won’t Stand Down Compliance Thought Contagion Verona Time Is Running Out The 2nd Law: Isolated System Undisclosed Desires You Make Me Feel Like It’s Halloween Madness We Are Fucking Fucked The Dark Side Supermassive Black Hole Plug In Baby Behod, the Glove Uprising Prelude Starlight Simulation Theory Theme Kill or Be Killed Knights of Cydonia