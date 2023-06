A Montefiascone crolla un terrapieno alle spalle di un ristorante: morto il titolare, ferito il cuoco

ROMA – Il titolare del ristorante ‘Da Paolo al Miralago’ a Montefiascone, in provincia di Viterbo, è morto travolto da un terrapieno franato alle sue spalle. Alle 11 si è verificato il primo smottamento che, purtroppo, ha ricoperto la nota trattoria. Lo chef è stato subito soccorso e portato in codice rosso in ospedale. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il titolare, 72 anni, estratto dal terrapieno mentre era nella sua cucina. Il ristorante aveva avviato dei lavori per rinforzare la collina alle sue spalle. Sono state aperte le indagini dalla Procura di Viterbo.

