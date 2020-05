Omicidio Sacchi, il processo rinviato al 9 giugno

ROMA – È stato rinviato al prossimo 9 giugno il processo per la morte di Luca Sacchi, il personal trainer ucciso nell’ottobre scorso con un colpo di pistola alla testa davanti ad un pub nella zona di Colli Albani, a Roma.

La Prima Corte d’Assise ha deciso per il rinvio in modo da consentire alle parti di presentare la loro lista testi ma soprattutto di visionare copia dell’ultima perizia del Ris dei Carabinieri che indagano sul caso.

“NON CI HA DEGNATO DI UNO SGUARDO”

“Ci ha fatto male rivedere Anastasiya. Così fredda. Non ci ha nemmeno degnato di uno sguardo”. Così i genitori di Luca Sacchi, in aula oggi per l’avvio del processo sulla morte del giovane. La famiglia Sacchi presente in aula era accompagnata dai legali Paolo Salice e Armida Decina.

La ragazza e’ imputata per reati di droga ed e’ parte civile nel processo, ha lasciato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni.