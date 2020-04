Coronavirus, Arcuri: “In Lombardia morti civili 5 volte di più della seconda guerra mondiale”

ROMA – “Durante la seconda guerra mondiale a Milano persero la vita duemila civili in cinque anni. Col coronavirus la Lombardia ha perso 11.850 persone in due mesi: cinque volte in piu'”. Lo dice Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, in conferenza.

ARCURI: “NELL’ULTIMA SETTIMANA CONSEGNATI IL 27% DEI VENTILATORI TOTALI E 25,5 MLN DI MASCHERINE”

“Nell’ultima settimana abbiamo consegnato 992 ventilatori, il 27% di quanto fatto finora”, spiega Arcuri. Sempre nell’ultima settimana “abbiamo consegnato 25 milioni e mezzo di mascherine, una media 3,6 al giorno. Al momento le regioni hanno 39,1 milioni di stock nei loro magazzini. Da inizio emergenza ne abbiamo consegnate 109 milioni”, aggiunge.

ARCURI: “SU DPI FASE 2 SAREMMO PRONTI ANCHE OGGI”

“Sulla dotazione di dispositivi e apparecchiature sul territorio per la fase 2 saremmo pronti anche oggi, questo non vuol dire che deve essere avviata la fase 2”.

ARCURI: “APP CONTACT TRACING SARÀ ANONIMA E VOLONTARIA”

L’app per il contact tracing “sara’ volontaria e garantira’ completamente l’anonimato. Nessuno sara’ obbligato a installarla sul suo telefono mobile ma ci aspettiamo che un numero alto di italiani collabori. Almeno il 70% dovrebbe farlo per dare un significato importante. I dati saranno conservati su un server pubblico, l’app usera’ la tecnologia bluetooth e non la geolocalizzazione perche’ questo prevede la nostra normativa sulla privacy”. Lo dice Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, in conferenza.

ARCURI: “NORD, CENTRO E SUD AREE DI SPERIMENTAZIONE APP”

“Per la sperimentazione dell’app pensiamo a tre aree: nord, centro e sud”.

ARCURI: “FISSEREMO PREZZO MASSIMO DELLE MASCHERINE”

“La speculazione sulle mascherine si sconfigge mettendo sul mercato piu’ mascherine possibile, e lo abbiamo gia’ fatto. Poi fissando un prezzo massimo, e lo faremo”.

ARCURI: “GARA TEST SIEROLOGICI AGGIUDICATA ENTRO 29 APRILE”

“La gara sui test sierologici sara’ aggiudicata entro il 29 aprile, i dati che emergeranno convoglieranno al Ministero della Salute”.

ARCURI: “NOI FORNIAMO TAMPONI, NON REAGENTI O KIT ESTRAZIONE”

“Noi forniamo solo i tamponi, non possiamo fornire i reagenti o i kit di estrazione, che differiscono di laboratorio in laboratorio”.

ARCURI: “SPERIMENTAZIONE TEST SARÀ IN TUTTA ITALIA”

“La distribuzione e la sperimentazione dei test sierologici sara’ sull’intero territorio nazionale, o non ci sarebbe significativita’ del campione”.