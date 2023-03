Paura per Jerry Calà. L’attore colto da infarto nella notte

ROMA – Attimi di paura per Jerry Calà colpito da infarto la scorsa notta. L’attore si trovava nell’hotel Santa Lucia di Napoli quando è stato colto dal malore. Portato in codice rosso in clinica, Calà è stato operato al cuore per mettere uno stent coronario. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa, ora sta bene.

L’attore in questi giorni si trovava a Napoli per le riprese del film “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”, di cui è anche regista.

LA NOTA DEI MANAGER

Con una nota pubblicata su instagram, i manager Alex Intermite e Alexander Tempestini hanno fatto sapere che “Le sue condizioni, sono buone e non come riportate falsamente da alcuni giornali. Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée prodotta in esclusiva dalla The Best Organization”.