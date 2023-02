ROMA – “Un’aggressione squadrista di questa gravità e davanti ad una scuola è un fatto intollerabile“. Con queste parole il sindaco di Firenze, Dario Nardella, condanna i violenti tafferugli che si sono verificati questa mattina davanti al Liceo Michelangiolo del capoluogo toscano. “Ho parlato il Questore perché venga fatta chiarezza al più presto e vengano individuati i responsabili. Firenze e la scuola non meritano violenze del genere”, conclude su Twitter il primo cittadino.

Sui propri canali social, il deputato del Pd Marco Furfaro condivide anche un video degli scontri: nella clip si vedono una decina di persone prendersi a pugni e a calci. A quanto emerge, i ragazzi aggrediti erano studenti del Michelangiolo, che si trova in via Colonna a Firenze. Furfaro parla di “studenti assaliti da militanti fascisti, alcuni dei quali adulti” e chiede l’intervento di Piantedosi, Salvini e Meloni: “Qui non stiamo parlando di una vernice lavabile su un muro ma di una violenza fascista: non hanno nulla da dire?”.

La preside del Michelangiolo, Rita Gaeta, non era presente al momento degli scontri ma ha annunciato che chiederà una relazione scritta agli studenti e agli insegnanti del liceo che hanno assistito all’episodio. E non è esclusa l’ipotesi che la dirigente scolastica sporga denuncia per i fatti.