ROMA – Mario Draghi è il Francesco Totti della politica. A dispetto dei tanti paragoni azzardati, alcuni anche blasfemi come quello che vorrebbe Draghi il Ronaldo del calcio (tanto osò Giancarlo Giorgetti), Roberto Giachetti nel corso del suo intervento alla Camera rimette la “Chiesa al centro”, per dirla alla Rudi Garcia.

“Presidente, non me ne voglia, io ho sentito paragonarla a Ronaldo, ho sentito paragonarla a Baggio: adesso lei mi consentirà, visto che conosco anche qual è la sua fede calcistica, che abbiamo in casa nostra qualcuno, un gran capitano, che lo è stato e lo sarà sempre, al quale riconosciamo lungimiranza, intelligenza, precisione nei passaggi e che molto più a casa nostra, almeno per quanto mi riguarda, preferisco, se proprio dobbiamo stare in questa metafora, accostarla” a Francesco Totti, ha detto il deputato di Italia viva, raccogliendo l’applauso corale dell’emiciclo.

Draghi, sebbene protetto dalla mascherina, ha annuito a più riprese sorridendo.