VIDEO | Matteo Messina Denaro portato via dall’elicottero: andrà nello stesso carcere di Lioce

NAPOLI – Stretto nel montone che indossava al momento del suo arresto nella clinica La Maddalena di Palermo, con in testa lo stesso cappello in lana, Matteo Messina Denaro ieri sera ha lasciato la caserma San Lorenzo di Palermo e, a bordo di un’auto dei carabinieri, è stato trasferito all’aeroporto di Boccadifalco.

In un video dell’Arma, l’ex superlatitante è ripreso mentre scende dalla vettura per salire sull’elicottero militare che lo avrebbe trasferito in Abruzzo. Dopo lo scalo a Pescara, il boss di Castelvetrano è stato portato nel carcere di massima sicurezza di L’Aquila.

Tra gli ospiti di quel penitenziario risultano gli esponenti di Cosa nostra Filippo Graviano, Carlo Greco e Ignazio Ribisi, così come il cammorista Paolo Di Lauro e Nadia Desdemona Lioce, componente delle Nuove brigate rosse, condannata all’ergastolo per gli omicidi Biagi e D’Antona e ristretta al 41 bis. Ed ancora lo ndranghetista Pasquale Condello.

Sempre a L’Aquila sono stati Sandokan, alias il boss dei Casalesi Francesco Schiavone, Leoluca Bagarella, Felice Maniero della Mala del Brenta, Leoluca Bagarella ed ‘O professore Raffaele Cutolo, fondatore e leader della Nuova Camorra Organizzata.