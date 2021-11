VIDEO| L’omaggio di Falcomatà agli atleti paralimpici reggini

REGGIO CALABRIA – “È stata una splendida cerimonia, importante per rendere omaggio a chi, ogni giorno, ci fa comprendere con forza, sacrificio ed ostinazione, d’essere un valore aggiunto per il territorio metropolitano e la Calabria intera”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà nel ricevere a Palazzo Alvaro gli atleti reggini del Comitato italiano paralimpico: Anna Barbaro, Enza Petrilli, Raffaella Battaglia ed Antonio Ventre che hanno gareggiato alle recenti Paralimpiadi di Tokyo. Insieme a loro erano presenti il presidente del Cip Calabria Antonello Scagliola e collegato in videoconferenza il presidente nazionale Cip Luca Pancalli.