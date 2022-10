Stress cronico, a Bologna ne soffre più di una persona su tre

BOLOGNA – Per più di un bolognese su tre lo stress è un problema cronico. Il 35% dei bolognesi dichiara di sentirsi stressato spesso o addirittura ogni giorno, mentre il 31% dice di provare spesso ansia o eccessiva apprensione. Inflazione e impegni familiari sono considerate le principali fonti di stress, ma uno su cinque è preoccupato anche dagli effetti del cambiamento climatico.

I DATI DELLA RICERCA

Sono i risultati di una nuova ricerca condotta dall’Osservatorio sanità di UniSalute insieme a Nomisma sul benessere psicologico di chi vive a Bologna. Ne è emerso che quasi un bolognese su quattro (24%) dichiara di sentirsi spesso stressato, e l’11% addirittura ogni giorno. Per il 35% dei bolognesi, dunque, cioè più di uno su tre, lo stress è una condizione cronica. Il 55% dei bolognesi, inoltre, ha avuto almeno qualche volta problemi con il sonno, e quasi uno su tre (31%) afferma di provare spesso ansia o eccessiva apprensione.

I FATTORI SCATENANTI

Per gli anziani in particolare fonte di disagio è anche la solitudine, di cui soffre spesso o almeno qualche volta più della metà dei bolognesi over 60 (51%). I fattori che scatenano di più stress e apprensione nei bolognesi c’è l’aumento dei prezzi, citato dal 43% degli intervistati. Seguono la gestione degli impegni familiari (32%), la situazione economica della famiglia (31%) e gli effetti del cambiamento climatico (20%).

I METODI ANTISTRESS

Per salvarsi dallo stress e sentirsi meglio, le strategie adottate sono diverse. Ma non tutte salutari. Il 10% dei bolognesi ad esempio fuma. E il 30% dei fumatori intervistati dichiara di fumare di più oggi rispetto a due o tre anni fa. Sul fronte del consumo di alcolici, invece, il 41% dei bolognesi dichiara di berne meno rispetto al passato. I metodi antistress più popolari, però, restano le buone abitudini come prendersi tempo per se stessi (lo fa il 40% dei bolognesi), stare all’aria aperta e a contatto con la natura (36%), la compagnia degli amici (33%) e lo sport (25%).

