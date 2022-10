Una storia Instagram con il figlio Leone scatena la polemica su Chiara Ferragni

Foto Instagram

ROMA – Si scatena la polemica social contro Chiara Ferragni per una storia Instagram con il figlio Leone. L’influencer ha postato una serie di mini clip dopo il suo 33esimo compleanno e in una di queste, mentre riprende la piccola Vittoria, si sente una voce fuori campo che ‘riprende’ il primogenito: “Solo un minuto, Leo. Fai un sorriso e poi hai finito e puoi continuare a disegnare“.

A pronunciare la frase è probabilmente la tata del bimbo di 4 anni. E, secondo molti utenti che hanno commentato il video sui social network, la donna richiamerebbe Leone per farlo “posare” per una storia Instagram della madre.

#ChiaraFerragni pubblica per sbaglio una story in cui la tata dice “Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”. Forse doveva realizzare l’ennesimo contenuto? Il video è stato rimosso e ripubblicato senza audio. pic.twitter.com/fN9ACJKxWw — Serenadoe (@Serenadoe___) October 16, 2022

Sui social scatta quindi l’accusa, certo non nuova, contro Chiara Ferragni e il marito Fedez di sottoporre i piccoli a una sovraesposizione mediatica per cui è più importante un sorriso a favore di camera che lo svago (in questo caso, i disegni). Ferragni sceglie di non replicare alle accuse ma rimuove la storia “incriminata” e la riposta senza l’audio. Un segno, secondo i suoi detrattori, che vale come una ammissione di colpa.

