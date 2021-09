Incendio sul tetto di una scuola elementare a Potenza

POTENZA – Un incendio è divampato questa mattina intorno a mezzogiorno sul tetto della scuola primaria dell’istituto comprensivo Antonio Busciolano, a Potenza, nel rione Santa Maria. L’intervento immediato dei vigili del fuoco, allertati dalla stessa dirigenze scolastica e da diversi passanti, ha permesso di domare le fiamme e di far evacuare tutti gli alunni, il corpo docente e il personale scolastico senza conseguenze.

Al momento squadre dei vigili del fuoco sono ancora a lavoro per verificare i danni arrecati. Ancora da chiarire le cause dell’accaduto, che si è verificato durante dei lavori di manutenzione. La strada, dove insistono diverse scuole, è stata chiusa al traffico in un breve tratto. Si registra una lunga coda nelle principali vie di accesso. Sul posto anche la polizia locale.