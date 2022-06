“Chi vuole giocare il misto a Wimbledon?”, l’annuncio di Gauff su Twitter

NAPOLI – “Who wants to play mixed at wimby?“. Coco Gauff Wimbledon lo chiama così: “wimby”. “Chi vuole giocare il misto a Wimbledon?”. Ha messo l’annuncio su Twitter, come farebbe un qualunque giocatore di circolo su Whatsapp prima di prenotare il campo. Solo che Coco Gauff è una delle stelle nascenti del tennis mondiale, ha 18 anni, è numero 13 del mondo, ha appena giocato una finale in singolare al Roland Garros, ed è considerata una specie di “icona” anche sociale per come affronta i temi sensibili del mondo che la circonda.



L’ha spiegato così, alla Bild: “Mi scocciavo di ricevere un rifiuto se avessi chiesto direttamente a qualcuno. Quindi ho pensato di farlo su Twitter”. Gauff di solito non gioca il misto. Ma poiché Wimbledon quest’anno non dà punti validi per le classifiche ha pensato bene di divertirsi, e giocare il misto al posto del doppio normale. La prima a rispondere al tweet, divertita, è stata Mikaela Shiffrin, il mito dello sci. Di risposte serie, dice Gauff, ne sono arrivate una decina. Le sta valutando.

