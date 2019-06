VIDEO | Lo sfogo dei tifosi al Coni: “Non c’è Roma senza Totti”

ROMA – “Una cosa del genere Francesco non la meritava. Se oggi ha fatto questa conferenza stampa ha fatto bene, sennò moriva de crepacore”. Il pensiero di Sante, 79 anni, è un po’ quello della decina di tifosi della Roma e di Francesco Totti che hanno sfidato il caldo di un giorno feriale per aspettare l’ormai ex dirigente giallorosso all’uscita dalla conferenza stampa al Coni con cui ha annunciato l’addio alla società giallorossa. Chi con una maglia della Roma in mano, chi vestito di giallorosso, chi semplicemente pronto con il cellulare per immortalare un momento con Totti. “Una Roma senza Totti? E che c’è sta a Roma? Almeno la Lazio ha vinto la Coppa, la Roma neanche la mortadella…”. Francesco, continua Sante, “è unico. Uno come lui non meritava una cosa del genere, ha rinunciato ai miliardi e lo hanno preso a calci in faccia”.