‘Governare la sostenibilità’, aziende ne discutono il 22 maggio a Milano. Zattoni (Luiss): “Mondo imprese deve coniugarla con il profitto”

MILANO – “Il tema di come governare la sostenibilità è rilevante e lo diventerà sempre di più: è un tema su cui tutti quanti ci dobbiamo confrontare non solo come cittadini ma anche come organizzazioni, quindi anche a livello statale. Tutti quanti siamo chiamati a dare un contributo. Per il mondo delle imprese è particolarmente sfidante perchè vuol dire cercare di coniugare la dimensione del profitto con quella della sostenibilità”. Alessandro Zattoni, professore di strategia e corporate governance e Head del dipartimento di impresa e management della Luiss e Presidente dell’European Academy of Management, presenta così, all’agenzia di stampa Dire, l’evento che si terrà il 22 maggio a Milano: ‘Governare la sostenibilità – Come le imprese affrontano il processo di cambiamento’, organizzato da Sircle Benefit.

“Per me la cosa più importante è riuscire ad avviare un cammino in questa direzione in modo tale da aiutare manager e imprenditori a garantire la capacità di soddisfare sia la dimensione economica, sia quella della sostenibilità. Che ha due gambe: la sostenibilità ambientale e quella sociale, che sono collegate- spiega Zattoni- Anche perchè, purtroppo, il climate change produrrà effetti molto importanti non solo sul clima ma anche sulla parte sociale, quindi gli imprenditori, e spero anche le istituzioni, saranno chiamati a dare risposte. Spero che il dibattito genererà interesse e qualche idea su come affrontare questi grandi problemi”.