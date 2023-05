Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare il 20 e 21 maggio

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo cinque appuntamenti per il weekend. Proposte per giocare, scoprire e incontrare.

Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI

ECCO COSA FARE IL 20 MAGGIO

Ore 10.30 ‘UN IMPERATORE ALLA MODA!’ AL VILLINO CORSINI

Laboratorio dai 5 agli 8 anni

Per il ‘maggio dei libri’, la Biblioteca Villino Corsini ospiterà il laboratorio ‘Un imperatore alla moda!’, dedicato a genitori e bambini tra i 5 e gli 8 anni. Ispirandosi al libro ‘I vestiti nuovi dell’imperatore’ di Steven Guarnaccia (Corraini edizioni, 2019), i piccoli partecipanti potranno lasciarsi trasportare dalla creatività, ideando un outfit per il protagonista del libro.

COSTO: 10,00 euro prenotazione obbligatoria all’indirizzo [email protected] .

La Biblioteca Villino Corsini è a Villa Doria Pamphilj: Largo 3 giugno 1849

Ore 11.00 OPEN HOUSE – CON ABACA ‘3D TEVERE – PROIEZIONI REALI DELL’IMMAGINAZIONE’

Attività dai 6 agli 11 anni

ABACA Scuola di Architettura per Bambini, coinvolge i piccoli in uno speciale itinerario che ha come protagonista il fiume Tevere. Passeggiando su Piazza Tevere, i bambini disegneranno su supporti trasparenti, elementi architettonici, di arredo urbano e naturali, frutto della loro immaginazione. Le creazioni verranno sovrapposte alla realtà circostante, attraverso delle video proiezioni, generando una realtà aumentata analogica. ABACA è un progetto ideato e realizzato dell’arch. Federica Turiaco, che si pone l’obiettivo di trasmettere l’amore per l’architettura e il paesaggio, attraverso il gioco: per imparare l’architettura giocando. L’attività, che avrà una durata di circa un paio d’ore, si svolgerà anche in caso di pioggia: “Dobbiamo abituarci a fare le cose all’aperto soprattutto nel nostro Paese – spiega a Dire.it Federica Turiaco – l’evento si farà a meno che non arrivi la tempesta perfetta”.

COSTO: gratis con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]

Appuntamento in Piazza Tevere (tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini)

Ore 18.00 TEATRO DI VILLA TORLONIA ‘JANIS – TAKE ANOTHER LITTLE PIECE OF MY HEART’

Dai 12 anni

Nell’ambito della programmazione del Teatro di Roma – Teatro Nazionale dedicata ai ragazzi, il Teatro di Villa Torlonia ospita lo spettacolo di Luca Cecchelli ‘Janis – Take another little piece of my heart’. Un viaggio alla scoperta di una delle più grandi figure del rock and roll, Janis Joplin, che a cinquant’anni dalla sua scomparsa è ancora un’interlocutrice straordinaria per le nuove generazioni. Sulla scena, Marta Mungo e Davide del Grosso (che firma anche testo, video e regia) evocano, in un dialogo metateatrale, il mondo della Joplin attraverso articoli, pagine intime di diario, lettere e ovviamente musica. Spettacolo in cartellone anche il 21 maggio alle ore 18.00.

COSTO dai 7,00 agli 11,00 euro – biglietti online su teatrodiroma.vivaticket.it

Il Teatro di Villa Torlonia è in via Lazzaro Spallanzani, 1/a all’interno del Parco di Villa Torlonia

ECCO COSA FARE IL 21 MAGGIO

Ore 11.00 e ore 15.30 DRUM WORLD CON GLI ARTISTI DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

Dai 7 ai 12 anni

Nella Sala Coro dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, appuntamento con lo spettacolo Drum World, un viaggio nel fantastico mondo delle percussioni. Un laboratorio ritmico pensato per il giovane pubblico in cui i partecipanti potranno esplorare il pianeta delle percussioni ed esprimere il proprio senso ritmico, grazie alla guida di un Maestro. Un colorato mix di divertimento, concentrazione e creatività, a base di ritmo con gli artisti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

COSTO 12,00 euro – biglietti online su ticketone

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone è in via Pietro De Coubertin, 30

Nella foto: bambino ai timpani ©Musacchio & Ianniello

Ore 11.00 VISITA ANIMATA AL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Dai 7 agli 11 anni

Al Palazzo delle Esposizioni, nell’ambito del progetto espositivo ‘VITA DULCIS. Paura e desiderio nell’Impero romano’, terzo appuntamento della visita animata ‘Ritorno al futuro’, dedicata a ragazze e ragazzi dai 7 agli 11 anni. In mostra, sculture di epoca romana e opere di Francesco Vezzoli si alternano creando cortocircuiti tra passato e presente, realtà e finzione, archeologia e arte contemporanea, cultura classica e immaginario popolare. Busti, teste, frammenti e bassorilievi dialogano in modo inaspettato, per analogie e contrasti. Nel laboratorio, un incontro ravvicinato con l’antico per conoscere i suoi protagonisti e reinterpretarli in chiave moderna e iconica.

COSTO 10,00 euro con prenotazione obbligatoria su ecm.coopculture.it

Il Palazzo delle Esposizioni è in via Milano 13