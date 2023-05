Schifani: “Ponte sullo Stretto, l’anno prossimo la prima pietra”

PALERMO – “Se tutto va bene l’anno prossimo potremmo assistere alla prima pietra del Ponte sullo Stretto”. A dirlo è stato il governatore siciliano, Renato Schifani, intervistato a ‘Start’, su SkyTg24.

“Credo sia giunto il momento giusto – ha aggiunto Schifani -. Il governo nazionale vuole il ponte e il ministro Salvini ce la sta mettendo tutta. Al livello regionale, inoltre, Sicilia e Calabria vogliono entrambe l’opera“.



Secondo Schifani “c’è una convergenza di volontà istituzionali che si trasformeranno in una disponibilità finanziaria“. Il governatore siciliano ha poi ricordato: “Il decreto Ponte ha resuscitato il vecchio appalto, altrimenti si sarebbe dovuta rifare una nuova gara. Rischio sismico per l’opera? Non c’è – ha risposto Schifani -. Il Ponte sarà sottoposto a tutte le ipotesi di collaudo preventivo e alle prove di tenuta sismica. Mi fido dei progressi della scienza, l’opera è sicura“.