Gli U2 sono tornati: esce “Songs of Surrender”, il nuovo disco in 4 volumi

ROMA – I grandi successi riarrangiati e raccolti in quattro separati volumi, intitolati a ognuno dei componenti della band. Gli U2 pubblicano oggi ‘Songs of surrender’, il mastodontico progetto- curato da The Edge- che ha al suo interno ben 40 tracce.

Nuovi arrangiamenti, a volte testi riscritti, brani totalmente ri-registrati per sembrare quasi inediti. È questo il modo in cui gli U2 festeggiano i loro primi 40 anni di carriera e la ripercorrono attraverso pezzi come ‘With Or Without You’, ‘One’, ‘Beautiful Day’, ‘Sunday Bloody Sunday’ e ‘Invisible’.

La raccolta è frutto delle sessioni in studio fatte negli ultimi due anni da Bono, The Edge, Larry e Adam. La prima traccia estratta da queste registrazioni è stata l’inno ‘Pride (In the name of love)’.

SU DISNEY+ IL FILM CON DAVID LETTERMAN

In concomitanza alla pubblicazione di ‘Songs of surrender’, oggi verrà pubblicata un’intervista speciale di un’ora con Zane Low su Apple Music, oltre alla primissima apparizione di Bono e The Edge nel format NPR Tiny Desk. Il mese scorso i due hanno anche fatto visita negli studi Maida Vale della Bbc esibendosi per Radio 2’s Piano Room, accompagnati dai membri della Bbc Concert Orchestra, con tre brani (‘Vertigo’, ‘One’ e la cover degli ABBA ‘SOS’).

Debutta su Disney+ anche ‘Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming, with Dave Letterman’. Diretto dal regista premio Oscar Morgan Neville, il film cattura Dave Letterman nella sua prima visita a Dublino per trascorrere del tempo con Bono e The Edge nella loro città natale, viverla e unirsi ai due musicisti per un concerto diverso da qualsiasi altro abbiano mai fatto prima.