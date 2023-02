Giornalismo, al via le selezioni per il corso di formazione sull’Europa

ROMA – È cominciata la selezione delle candidature per il corso di formazione sull’Europa rivolto a giovani giornalisti, content creator e operatori dell’informazione in programma giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 marzo a Roma, nella redazione dell’agenzia di stampa Dire.

Alla valutazione delle domande seguiranno colloqui mirati e poi comunicazioni via e-mail ai 20 partecipanti prescelti, che dovranno confermare la frequenza al corso entro cinque giorni.

A guidare il confronto, negli spazi di corso d’Italia 38/A, con lezioni, dialoghi, laboratori e prove pratiche, saranno docenti ed esperti di diritto, politica e comunicazione dell’Ue.

I temi, al centro delle tre giornate di corso, di otto ore ciascuna, al via alle ore 9.30, vanno dalle istituzioni europee ai valori democratici, dal ruolo del Parlamento Ue al lavoro delle redazioni sull’attualità comunitaria, dai rischi di manipolazione delle notizie alle sfide del fact-checking, decisive oggi e nel prossimo futuro, con le elezioni europee del 2024 alle porte.

A conclusione delle lezioni e dei laboratori nella redazione della Dire ci saranno prove e valutazioni propedeutiche a un secondo modulo di insegnamento a Bruxelles, con incontri e momenti formativi presso le sedi del Parlamento europeo. Il corso è parte del ‘Programma di formazione del Parlamento europeo per giovani giornalisti‘, un’iniziativa che si tiene in diversi Paesi dell’Ue. In Italia a realizzarlo è la Dire, insieme con il service di produzione audiovisiva con sede a Bruxelles Total EU e con la società di training e certificazione Accademia informatica.

Il progetto è realizzato nell’ambito di un contratto con il Parlamento europeo e le opinioni espresse non rappresentano la posizione ufficiale dell’autorità aggiudicatrice. Per richieste di informazioni può essere utilizzato l’indirizzo e-mail [email protected]