In Valle d’Aosta avvistata di nuovo una lince

QUART- A distanza di due settimane dal primo avvistamento, una fototrappola del Corpo forestale della Valle d’Aosta ha ripreso un esemplare di lince nei boschi del Comune di Quart. Lo fa sapere l’assessorato regionale all’Agricoltura e alle Risorse naturali.

FORESTALI AUMENTERANNO MONITORAGGIO PER VALUTARE IL NUMERO DEGLI ESEMPLARI NELLA REGIONE

Non è possibile sapere se si tratta dello stesso esemplare fotografato in val d’Ayas o di un secondo esemplare presente nella regione. Per questo, il Corpo forestale della Valle d’Aosta “sta provvedendo ad incrementare il monitoraggio al fine di valutare la distribuzione e il numero di esemplari presenti su territorio regionale”, si legge in una nota.

