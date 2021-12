Record di contagi in Gran Bretagna, sono 88mila in 24 ore

ROMA – Sono 88.376 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore. Si tratta dell’ennesimo record in negativo fatto registrare dal paese. In base alle cifre ufficiali, i decessi sono stati 146, contro i 165 delle 24 ore precedenti. Numeri che arrivano nel giorno in cui, a causa della nuova ondata della variante Omicron, la Francia ha deciso di chiudere le frontiere ai turisti che arrivano proprio dalla Gran Bretagna.