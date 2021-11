Crolla un solaio a Catania, donna ferita in ospedale

PALERMO – Una donna è stata ferita dal crollo di un solaio in una abitazione di Catania. Il crollo è avvenuto in via Fenga. La donna si trova in ospedale. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco.



Sono stati proprio i vigili del fuoco a trarre in salvo la donna, caduta da circa due metri di altezza, e a consegnarla ai sanitari del 118. In un secondo momento i vigili del fuoco, insieme con i tecnici dell’ufficio di Pubblica incolumità, hanno eseguito una verifica del vecchio edificio in muratura, dichiarandone la parziale inagibilità. Sul posto anche carabinieri e polizia municipale.