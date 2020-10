Giornata mondiale dell’alimentazione, Future Food Institute organizza la maratona Onu

‘Voices of Food Systems Live’ sara’ l’occasione per dialogare con esperti, chef, agricoltori e giovani leader di fama mondiale su come trasformare i nostri sistemi alimentari dall’Est all’Ovest del mondo nei prossimi dieci anni. In tutta la maratona, che passera’ dalle Fiji alle Hawaii fermandosi ogni volta al mezzogiorno di ogni fascia oraria, ci sara’ l’opportunita’ di discutere in modo interattivo, anche insieme a rappresentanti istituzionali e cittadini, sull’importanza di rispondere alle sfide alimentari dei nostri giorni, dalla sostenibilita’ ambientale alla tutela della biodiversita’, dalla nutrizione sana e sicura fino alle strategie per la tutela delle risorse naturali fondamentali nel processo produttivo e distributivo.

La conversazione di 24 ore, che fara’ da lancio per i Food Systems Summit Dialogues del 2021, verra’ ospitata in sei diverse aree geografiche in tutto il mondo e contera’ sulla presenza di leader internazionali del settore agroalimentare.

La maratona e’ iniziata alle 2:00, ora italiana, dalle isole Fiji, inaugurata dal presidente Jioji Konrote, con lo chef, autore and TV celebrity Robert Oliver e nel susseguirsi delle ore vedra’ coinvolti rappresentanti delle istituzioni, artisti, chef, food heroes, giovani attivisti, voci diverse ma unite una grande missione tra cui: Amina Mohammed, UN Deputy Secretary-General, Mariam Almheiri, UAE Minister of State for Food and Water Security, Melia Afuhaamango Tu’ipulotu, Health Minister of Tonga, Alexandra Valkenburg, Ambassador of the Delegation of the European Union to the Holy See, Order of Malta, UN Organisations in Rome, the Republic of San Marino; Agnes Kalibata, UN Special Envoy for the Food Systems Summit; Massimo Bottura, chef and food systems activist, UN Environment Programme Goodwill Ambassador Sabrina Dhowre Elba, model, activist and UN IFAD Goodwill Ambassador; Jose’ Andre’s, chef, restaurateur, and founder of World Central Kitchen; Kimberly Williams-Paisley, Actress and Best-Selling Author e molti altri ancora.