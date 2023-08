Orrore a Gallarate, donna sfregiata in volto: testimoni mentono per coprire l’aggressore

MILANO – Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Gallarate per aver aggredito e sfregiato con un coltello il volto una donna, causando danni permanenti al suo viso. L’uomo, già pregiudicato, è stato quindi fermato per i reati di lesioni aggravate e detenzione abusiva di armi e trasferito nel carcere di Busto Arsizio. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto alle prime luci dell’alba del 14 agosto dai vicini delle donna, messi in allarme da forti urla. Una volta giunti sul posto, gli agenti si sono trovati di fronte uno scenario inquietante: tracce di sangue su muri e pavimenti ed un canovaccio intriso di sangue. All’interno dell’abitazione, quattro persone, tra cui la donna aggredita, intenta a tamponarsi le ferite all’interno del bagno. Alcuni dei presenti, sottolinea la Polizia, hanno poi cercato di spiegare che la ragazza si era ferita il volto autonomamente. Ma la donna in bagno, in evidente stato di shock, presentava diverse ferite da arma da taglio sul viso, naso tumefatto e segni di strangolamento al collo. Gli agenti non hanno quindi creduto a quanto gli era stato raccontato ed hanno fatto trasferire la donna in ospedale, dove le sono state diagnosticate fratture multiple, plurime ferite lacero contuse, contusioni varie ed ecchimosi da strangolamento al collo. Durante le indagini, gli agenti hanno perquisito la casa dell’uomo indiziato, sequestrando un pugnale. La Polizia ha quindi arrestato l’uomo, già gravato da precedenti di violenza sulle donne, e trasferito nel carcere di Busto Arsizio.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it