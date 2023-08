ROMA – “Negli ultimi anni sono aumentate le strutture che accolgono gli animali da compagnia. Prima di partire individua, nel luogo di villeggiatura, la struttura in cui possono soggiornare!”. Lo scrive su Twitter il ministero della Salute, che lo scorso 20 luglio ha avviato la campagna social ‘Inseparabili in vacanza’ con l’obiettivo di promuovere il possesso responsabile degli animali domestici e contro l’abbandono.

Dagli ultimi dati censiti dal ministero al dicembre 2021, sono circa 100.000 gli ingressi nei canili sanitari e nei rifugi a fronte di circa 34.000 adozioni. Rivolta alla popolazione generale, con particolare riguardo ai bambini e alle famiglie, oltre che ai proprietari di cani e gatti e a tutti coloro che desiderano adottare un cane o un gatto, la campagna di comunicazione viene diffusa in questi mesi estivi sui social del ministero della Salute: Facebook, Instagram e Twitter. La campagna invita a scattare una foto insieme al proprio amico a quattro zampe e a condividere l’immagine. Per l’occasione è stato realizzato un filtro Facebook e Instagram, in linea con lo stile generale della campagna, che invita le persone a condividere un momento di vacanza, di relax o di partenza insieme ai loro amici animali. Le fotografie selezionate comunicano un senso di vicinanza e incoraggiano l’empatia. Le tonalità di colore scelte richiamano l’estate e i colori del mare.

I MESSAGGI CHIAVE DELLA CAMPAGNA

Questi i messaggi chiave della campagna: porta il tuo amico a quattro zampe in vacanza con te, si rafforza il legame affettivo e si apprezza la bellezza della natura attraverso i suoi occhi curiosi. Abbandonare un animale vuol dire condannarlo a morte certa o ad una vita di stenti. E ancora. L’adozione responsabile è un nobile atto che dà l’opportunità a un animale di contare su una famiglia, che gli offra amore e lo tratti come merita. Il microchip è uno strumento utile, soprattutto per mettere al riparo il cane da eventuali smarrimenti. Non uscire nelle ore calde, previeni il colpo di calore in cani e gatti. Dallo scorso 4 agosto 2023, in collaborazione con l’Associazione nazionale comuni italiani, la campagna ‘Inseparabili in vacanza’ è stata ampliata e diffusa anche sui canali social dell’Anci e veicolata tra i comuni italiani. Con Anci è stato infatti realizzato materiale informativo che riprende anche le grandi tematiche relative al possesso responsabile, ossia l’adozione, l’abbandono e la microchippatura alternando immagini di cani e gatti.