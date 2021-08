Al Bioparco l’afa si combatte con ghiaccioli di frutta e yogurt

ROMA – In questi giorni di caldo torrido lo staff zoologico e veterinario del Bioparco adotta degli accorgimenti che aiutano agli animali di affrontare le temperature altissime. Alle varie specie di primati presenti al Bioparco i guardiani distribuiscono ghiaccioli di frutta congelati a base di mele, albicocche e cocomero, accompagnati da canne di bambù ripiene di yogurt. Oltre a dare refrigerio, questi ultimi ‘strumenti’ sono una forma di arricchimento ambientale e consentono agli animali di aguzzare l’ingegno per trovare il cibo.

Inoltre i macachi del Giappone hanno a disposizione una piscina dove si bagnano tuffandosi dai trampolini improvvisati sugli alti tronchi; nelle giornate calde ricevono ghiaccioloni a base di frutta fresca, come susine, banane e meloni.

I tre orsi bruni sono Mary, nata nel 2018 e i due fratelli maschi Gianni e Sam, di un anno più giovani. Hanno una storia di maltrattamento alle spalle e sono stati accolti al Bioparco tre anni fa. Ogni giorno i plantigradi trovano refrigerio immergendosi nella grande piscina presente nella loro area dove trascorrono molto tempo a nuotare e dove lo staff zoologico fa trovare loro enormi ghiaccioli a base di frutta e pesce.

In generale, durante l’estate al Bioparco nell’arco di una giornata vengono consumati dagli animali mediamente 300 kg tra verdura e ortaggi, 150 kg di frutta di stagione, in prevalenza cocomeri e meloni, ed oltre 50 balle di fieno e erba medica, spiega in un comunicato la Fondazione Bioparco di Roma.