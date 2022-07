Roma, fiamme nei giardini di via delle Rupicole a Torre Maura: distrutto il progetto di ortoterapia

ROMA – Il progetto di ortoterapia nel giardino sensoriale di via delle Rupicole a Torre Maura stamattina è stato distrutto da un incendio doloso. Lo fa sapere l’assessora capitolina alle Politiche sociali, Barbara Funari, che ricorda: “A maggio scorso lo avevamo inaugurato con una bella giornata di festa. Una iniziativa, che ha previsto il coinvolgimento di persone con disabilità del territorio, promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale con la Asl Roma 2 e il Dipartimento di Biologia dell’Università di Tor Vergata, in collaborazione con il Municipio VI. In una zona periferica, all’interno del giardino di via delle Rupicole, soggetti fragili con disabilità psichica avevano l’opportunità di acquisire sul campo le conoscenze per la gestione di un orto, sperimentandosi con opportunità formative e di tirocinio lavorativo. A chi ha lavorato tanto a quel progetto e a chi lo frequentava tutti i giorni dico che faremo una seconda festa per aprirne uno nuovo e più bello di prima. Da lunedì ci rimettiamo al lavoro!”.

BATTAGLIA (PD): PROGETTO INIZIERÀ DI NUOVO

“Succede alle 4 di stamattina. Alle 4. Di stamattina. In un luogo manutenuto perché luogo di un progetto sociale. Di ortoterapia. Che coinvolge ragazzi e ragazze con disabilità del territorio. Un progetto promosso da Roma Capitale (Assessorato Politiche Sociali), in collaborazione con la Asl Rm2 e il Dipartimento di Biologia di Torvergata. Accade a via delle Rupicole a Torre Maura. A non meno di due mesi dalla sua inaugurazione. ‘Ricominceremo’ mi ha detto uno degli organizzatori. Certo che ricominceremo. Insieme. Magari anche meglio. La gente come noi ricomincia sempre. Insieme. Magari anche meglio. Ma non è giusto. Non è giusto. Anzi, è da infami quello che è stato fatto!”. Lo scrive su facebook la consigliera comunale del Pd Erica Battaglia.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it