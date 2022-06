Il nuovo Poliambulatorio Codognosalute apre le sue porte

ROMA – “Qui abbiamo vissuto un momento molto doloroso e non possiamo che ringraziare tutti i medici e infermieri che nella durissima fase del Covid hanno mantenuto al centro le esigenze della persona. Sono molto felice di questo investimento sul territorio, perché porta un supporto alle persone che hanno bisogno in un momento molto particolare per la sanità”. Queste le parole di Francesco Passerini, sindaco di Codogno, mentre tagliava il nastro inaugurale del nuovo Poliambulatorio Codognosalute, che questa mattina ha aperto ufficialmente le sue porte di Via Alberici 28.

“Qui professionisti e imprenditori del territorio – ha dichiarato in sede di presentazione Duccio Castellotti, presidente di Codognosalute – hanno voluto investire per il territorio, per fornire alla città e tutto il lodigiano una opportunità di cura di qualità che come privati, con l’esempio Maugeri, vuole mettere in primo piano l’interesse del paziente, e offrire atteggiamenti etici, e trasparenza di relazione”.

Il Poliambulatorio inaugurato oggi, e che entrerà a pieno regime già da lunedì prossimo, è stato visitato nel corso della mattinata da numerosi cittadini di Codogno. Tra i presenti l’assessore regionale al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni, che si è complimentato per l’iniziativa, presentata da Gianluca Carenzo, amministratore delegato del centro: “Oggi siamo molto orgogliosi perché in mesi difficili siamo riusciti a portare a conclusione un progetto che finalmente può aprire le porte ai cittadini e offrire loro un centro moderno, funzionale. Mettiamo a disposizione 8 ambulatori, un centro prelievi e servizi fondamentali per la salute in ambiti specialistiche come cardiologia, ecografie cliniche, oculistica, otorino, ginecologia, e tutte le altre aree che l’utente potrà scoprire anche attraverso il sito www.codognosalute.it. Tutti gli ambulatori saranno guidati da professionisti di grande livello che potranno contare su tecnologie all’avanguardia nei servizi di diagnostica ambulatoriale”.

All’inaugurazione era presente Luca Damiani, presidente di Ics Maugeri Spa SB, socio di maggioranza del Poliambulatorio. “Abbiamo da sempre una certa idea della sanità: essere servizio di prossimità per rispondere alle esigenze di salute del paziente con tempestività e offrire i migliori percorsi di cura. Maugeri è un partner che porta in dote professionalità, ricerca, qualità nell’assistenza e grande volontà di offrire servizi sempre migliori al cittadino”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it