Coronavirus, ecco l’azienda tessile di Prato che ha iniziato a produrre mascherine

FIRENZE – In provincia di Prato un’azienda specializzata nella produzione di tessuti e di utensili per camper converte l’attivita’ e inizia a sfornare 2 mila mascherine protettive per operatori sanitari al giorno.

Succede a Vaiano, nell’azienda Dreoni che, vista la situazione di emergenza, ha deciso di riadattare le linee produttive e i macchinari per iniziare a fabbricare a ritmo forzato migliaia di mascherine. I dispositivi di protezione individuale una volta usciti dallo stabilimento vengono certificati dal laboratorio Pontlab di Pontedera (Pisa).

A celebrare la rapida trasformazione produttiva per fronteggiare il Coronavirus e’ il presidente del Consiglio regionale e candidato a governatore della Toscana per il centrosinistra, Eugenio Giani, recatosi in visita all’azienda insieme al sindaco di Vaiano, Primo Bosi: “Quando e’ emersa l’emergenza delle mascherine e dei camici- racconta Giani in un video- ecco che e’ arrivato l’ingegno e l’imprenditorialita’ pratese. In un giorno e mezzo in questa azienda hanno ridisegnato linee e adattato le macchine. La flessibilita’ dell’impresa toscana si manifesta qui”.

Il presidente dell’assemblea regionale trae un insegnamento da questa esperienza produttiva: “Il grande messaggio per il domani- conclude- e’ che questa e’ l’imprenditorialita’, la creativita’, la flessibilita’ che viene da Prato, da Vaiano, dalla Toscana“.