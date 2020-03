FOTO e VIDEO| Italiani in quarantena forzata: come sopravvivere all’emergenza coronavirus

ROMA – Italiani popolo di santi, poeti e navigatori? Sì, ma soprattutto di inventori. E in questo periodo di forzata quarantena a causa dell’emergenza coronavirus non si sa più che inventare per passare il tempo e sui social impazzano le idee più stravaganti. Da chi porta a spasso un pupazzo pur di giustificare la passeggiata fuori casa a chi inizia a praticare sport dentro casa.

LEGGI ANCHE: Si può andare al parco? E dal barbiere? Palazzo Chigi risponde ai dubbi sul Coronavirus

Qui abbiamo raccolto le migliori idee arrivate dai social e dalle chat di Whatsapp.