Governo, Merlo (Maie): “Al Senato fiducia passerà, ma numeri li sapremo martedì”

ROMA – “Siamo ottimisti per martedi’, sicuramente la fiducia passera’ ma i numeri li sapremo quel giorno. Alcuni colleghi stanno ripensando la situazione, ricordo la crisi del 2008 con Prodi e tutto si decise nelle ultime ore”. Cosi’ Ricardo Merlo, senatore, presidente di Maie e sottosegretario agli Esteri, intervenuto a Rainews24.

“Qui bisogna cercare di fare un governo e vaccinare le persone, crediamo nel progetto politico di Conte. E’ quello giusto per rilanciare l’Italia. Apprezzo Renzi ma ora non era necessario fare una crisi, secondo me ha tirato troppo la corda. Pertanto faccio questo appello a tutti i parlamentari: se non riusciamo a far andare avanti questa maggioranza andremo a votare”.