In tv ‘Attraverso i miei occhi’, l’amicizia tra Milo Ventimiglia e il suo cane (con la voce di Proietti)

ROMA – Stasera appuntamento imperdibile su Canale 5 per tutti gli amanti dei cani. In prima serata arriva il film “Attraverso i miei occhi”, diretto da Simon Curtis. I protagonisti sono la star di ‘This is us’, Milo Ventimiglia – nei panni del pilota di auto da corsa Danny – e ‘il suo copilota’, un bellissimo golden retriever. Il film, uscito nelle sale nel 2019, è tratto dal romanzo di successo “L’arte di correre sotto la pioggia“, di Garth Stein, e dare voce al fido amico a quattro zampe Enzo (in onore di Enzo Ferrari), è nientemeno che Gigi Proietti (nella versione originale Kevin Costner). Nel cast accanto a Venimiglia figurano anche Amanda Seyfried, Gary Cole e Kathy Baker, mentre tra i produttori c’è anche Patrick Dempsey.

ATTRAVERSO I MIEI OCCHI, TRAMA

La storia è quella di una grande amicizia vista dagli occhi di Enzo, che sin da cucciolo ha imparato le lezioni di vita del suo proprietario, vivendo passo dopo passo accanto a lui; lo ha visto correre in pista, insegnare a nuovi piloti e innamorarsi di Eva (di cui all’inizio è stato anche geloso). Enzo è il migliore amico, il compagno ideale e il testimone di nozze di Danny, i due insieme hanno affrontato le gioie e i dolori, cercando di sorridere sempre senza mai abbattersi.

