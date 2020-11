Per Newsweek il reparto di Gastroenterologia del Gemelli è il terzo migliore al mondo

ROMA – Il reparto di Gastroenterologia della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli IRCSS di Roma è al terzo posto nella classifica dei migliori centri di gastroenterologia del mondo. Il riconoscimento arriva dalla classifica 2021 di ‘Newsweek’, la celeberrima rivista americana e tra le più importanti testate periodiche internazionali. La prima e la seconda posizione sono andate a due ‘monumenti’ della medicina, le statunitensi Mayo Clinic e Mount Sinai NY. “Ora stiamo allargando l’indagine sulle singole specialità- scrive ‘Newsweek’- Dopo la pubblicazione della prima parte a settembre, in cui abbiamo premiato i migliori ospedali per Cardiologia, Oncologia ed Endocrinologia, oggi concludiamo la classifica per il 2021 con i migliori ospedali per Neurologia, Gastroenterologia e Ortopedia”. Ciascun elenco presenta la classifica dei 50 migliori ospedali mondiali, mentre i posti da 51 a 100/200 sono ordinati alfabeticamente.