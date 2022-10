ROMA – Giacca di pelle consumata e ironia dilagante. Marco Giallini arriva alla Festa del Cinema di Roma e subito la sala si riempie di risate. L’attore è protagonista del film ‘Il principe di Roma’ e oggi all’Auditorium Parco della Musica ha presentato la pellicola insieme al regista, Edoardo Falcone, e al resto del cast.

Un sodalizio, quello tra Falcone e Giallini, rodato (è il terzo film che realizzano insieme) e che si regge sull’eterogeneità della coppia. Un regista iperattento a ogni minimo dettaglio e un attore dalla comicità dilagante davanti e dietro la macchina da presa. “Credo ci sia dell’autolesionismo nel continuare a fare film con Giallini. A me piace creare un rapporto umano con i miei attori. A parte con Marco. Tu vieni per i soldi no?”, ha dichiarato Falcone scherzando con l’attore.

IL PRINCIPE DI ROMA, UN CANTO DI NATALE NELLA ROMA PAPALINA

Falcone, insieme a Mario Martani e Paolo Costella, firma anche la sceneggiatura del film: una ironica (e a tratti commovente) rivisitazione del Canto di Natale di Dickens, ambientata nella Roma papalina del 1829. Ad ispirarlo il cinema di Luigi Magni di cui nel film si respirano le atmosfere.

Protagonista de ‘Il principe di Natale’ è Bartolomeo Proietti, un ‘Ebenezer Scrooge trasteverino’ ricco e avido (interpretato da Giallini), che desidera diventare nobile più di ogni altra cosa. Per raggiungere il suo obiettivo stringe quindi un accordo con il principe Accoramboni (Sergio Rubini): sposerà sua figlia ed erediterà il titolo. Il denaro però viene smarrito e per recuperarlo Bartolomeo arriva a mettersi in contatto con il mondo dei morti. Inizierà così un viaggio inaspettato. A fargli da guida e a cercare di redimerlo ci penseranno le ombre di tre celebri personaggi della storia capitolina: quella di Beatrice Cenci (Denise Tantucci), di Giordano Bruno (Filippo Timi) e di Papa Borgia (Giuseppe Battiston). Quest’ultimo in conferenza ha dichiarato: “Il fantasma di Papa Borgia vorrei che apparisse a tutti quelli che non sono andati a votare. Quelli che hanno votato se lo trovano all’inferno”.

“Interpretando questo personaggio si è avverato un sogno e un incubo- ha proseguito Battiston-, da piccolo sognavo di essere Papa. L’incubo è stato tagliarmi la barba. Secondo mia moglie perdo anni ma anche molti neuroni senza”.

GIALLINI: “SORDI E DICKENS? NO, NESSUNA ISPIRAZIONE”

La Roma papalina non può che portare alla mente il Marchese del Grillo, ma Giallini prende le distanze. “No non mi sono ispirato a lui. Sordi è un romano, ma ce ne sono tanti. Poi, o sei romano o sei di Viterbo“, ha dichiarato scherzando. Quindi ricordando i giorni sul set ha aggiunto: “È stato un momento un po’ cosi, c’era ancora il Covid. Tutti con le mascherine. È stata dura girare un film in costume. Non mi sono preparato eccessivamente. Non mi sono ispirato al personaggio di Dickens, ho seguito le indicazioni di Falcone”.

GIALLINI: “IO PRINCIPE DI ROMA? NO, LA CITTÀ NON C’È PIÙ”

“Io principe di Roma adesso? No, io Roma non la vedo più. Magari qualcuno la vede. Io vedo solo tanta gente, che è diverso“, commenta ai microfoni della Dire Giallini, che sul tappeto rosso della kermesse si fa serio quando gli si chiede un commento sulla Capitale.

