Covid, vaccino Rna alieno e booster pericoloso? Bassetti: “Teorie che fomentano il complottismo”

ROMA – “La letteratura scientifica delle più prestigiose riviste del mondo del settore (Science, Nature, Nejm, Jama) non ha mai parlato di Rna alieno e di pericolosità di dosi booster“. Così Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commenta alla Dire le dichiarazioni di Claudio Giorlandino, direttore scientifico dell’Istituto di Ricerca Altamedica di Roma, in merito alla campagna vaccinale. Bassetti aggiunge poi che preferisce non confrontarsi “con chi non segue il mondo scientifico e accademico”.

Giorlandino in un’intervista alla Dire ha dichiarato: “Noi medici siamo tutti fortemente pro-vaccini ma certo non possiamo essere tutti pro-Pfizer. Questo perché si comincia a segnalare, come emerge dai primi lavori scientifici, la pericolosità di continuare a somministrare negli individui un Rna alieno“.

Per Bassetti “sono teorie bizzarre e senza alcun fondamento scientifico che fomentano il complottismo e il negazionismo già molto florido nel nostro Paese specie in questo periodo storico pre-elettorale“.

