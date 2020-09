Scuola, Conte a Norcia: “Qui doppia rilancio, Eni ricostruirà la cattedrale”

ROMA – “Questa e’ una comunita’ scolastica doppiamente sofferente per il sisma e per il covid. Per questo ho voluto dedicare la mia prima uscita qui. Non e’ solo un fatto simbolico ma sostanziale, di vicinanza. C’e’ tutta la solidarieta’ del governo a una comunita’, visto che la scuola e’ simbolo di rilancio. Noi partiamo da qui anche per rilanciare la ricostruzione del dopo terremoto”. Cosi’ il presidente del consiglio Giuseppe Conte, da Norcia.

“Siamo consapevoli delle criticita’- aggiunge- pero’ abbiamo lavorato tanto e continueremo a lavorare per superarle mano a mano che si presenteranno. Abbiamo lavorato per assicurare che questo anno scolastico potra’ svolgersi con didattica in presenza. Abbiamo predisposto una serie di regole e precauzioni, di impegni finanziari, ma anche di dedizione personale e professionale di tantissimi, di tutti coloro che partecipano a questo sforzo collettivo”

Il premier parla poi della ricostruzione: “Nei prossimi giorni inizia un sopralluogo di Eni: c’e’ la disponibilita’ di Eni ad un progetto per accelerare la ricostruzione della cattedrale” di Norcia.”Dobbiamo dire a tutti che per la ricostruzione serve un arco temporale minimo. Il quinquennio e’ credibile”.