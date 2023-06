Emilio Fede non arriva in tempo al funerale di Berlusconi: “Colpa dell’autista, farabutto”

ROMA – Emilio Fede non ha potuto partecipare al funerale di Silvio Berlusconi. L’ex direttore del Tg4, secondo quanto racconta sui social, non è arrivato in tempo a causa del suo autista e in una diretta su Instagram riversa tutta la sua rabbia. “Siamo aggrovigliati in una serie di misteri, con al centro il funerale di Berlusconi. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, intervenite”, dichiara Fede in un discorso un po’ confuso in cui parla anche di un gruppo di personaggi peruviani immischiati nella vicenda, chiedendo l’intervento dei Carabinieri.

FEDE CONTRO L’AUTISTA: “HA BUTTATO VIA LE CHIAVI DELLA MACCHINA”

In macchina, accompagnato da un collega giornalista, mentre si dirige verso Arcore, Fede sbotta: “Quel farabutto mascalzone del mio autista è sparito, non solo non si è fatto trovare, nel momento in cui potevo raggiungere piazza Duomo e vedere lo spettacolo dell’amore, ha anche fatto in modo che la mia macchina restasse bloccata, buttando le mie chiavi– racconta Fede- Brutta gente”.

IL SALUTO DI FEDE A BERLUSCONI

Quindi il saluto struggente a Berlusconi: “Ciao Presidente, hanno tentato fino all’ultimo di allontanarmi da te, ma io ci sono e ci sarò perché sono sicuro che ti raggiungerò dove sei, siamo stati troppo tempo insieme. Non possiamo tenere conto di farabutti, delinquenti”, dichiara Fede.

“Sono contento di non arrivare in tempo – aggiunge-, di non guardare una bara sapendo che dentro ci sei tu e non allungare una mano e dire ‘vengo con te’. Silvio, vengo con te, non mi mollare. Io ormai ho 92 anni, voglio raggiungerti al più presto”.