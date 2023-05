DIRETTA | Comunali 2023, urne chiuse: i sindaci eletti alle amministrative

Di Nadia Cozzolino, Mario Vetere, Luca Fabbri, Marco Tribuzi, Carlandrea Poli

ROMA – Urne chiuse alle ore 15 nei 595 Comuni delle Regioni a statuto ordinario dove domenica 15 e lunedì 15 maggio i cittadini sono stati chiamati al voto per le elezioni amministrative. Affluenza ancora in calo: è stata del 59,03% degli aventi diritto. Alle consultazioni precedenti si fermò al 61,22%.

Nei Comuni del Friuli Venezia Giulia si è già votato il 2 e 3 aprile, in concomitanza con le elezioni regionali. Nel Trentino-Alto Adige e in Valle d’Aosta le elezioni si terranno domenica 21 maggio con eventuali ballottaggi il 4 giugno. Urne aperte in Sardegna e Sicilia domenica 28 e lunedì 29 maggio con ballottaggi l’11 e il 12 giugno.

17.59 | PAOLO DE MEIS ELETTO SINDACO DI FILETTINO

Paolo De Meis è stato eletto sindaco di Filettino, alla guida della lista civica Naturalmente Insieme, con il 54,76% dei voti.

17.59 | DANILO IMPERATORI ELETTO SINDACO DI BELMONTE IN SABINA

Danilo Imperatori, alla guida della lista civica Insieme per Belmonte, è stato eletto sindaco di Belmonte in Sabina (Ri) con il 98,63% dei voti

17.55 | A POGGIO A CAIANO VITTORIA STORICA DESTRA, KO I DEM

Il centrodestra strappa Poggio a Caiano (Prato) al Partito democratico. Il candidato civico, ma appoggiato da tutte le forze di destra e di centro, Riccardo Palandri vince le elezioni comunali con un risultato al fotofinish: circa il 51% e poco più di 60 voti di vantaggio. Sconfitto il sindaco uscente ed ex presidente della Provincia di Prato, Francesco Puggelli, del Partito democratico. Nel piccolo comune mediceo, considerato feudo Dc nella prima repubblica e da sempre affine a moderati e sovranisti nelle competizioni a carattere generale, è la prima volta che un candidato del centrodestra riesce a prevalere per la guida dell’amministrazione.

17.19 | TOMMASO GROSSI ELETTO SINDACO DI CAMPODIMELE (LT)

Tommaso Grossi, alla guida della lista civica i Giovani Campodimele, è stato eletto sindaco di Campodimele (Lt) col 61,35% dei voti.

17.38 | LODISPOTO RICONFERMATO SINDACO DI MARGHERITA DI SAVOIA

“Si riparte da dove abbiamo lasciato. Le tante opere che dobbiamo completare, i finanziamenti che abbiamo ottenuto e per utilizzare i quali dobbiamo iniziare la progettazione, l’esecutività, l’appalto e la realizzazione di opere”. Queste le prime parole di Bernardo Lodispoto sindaco rieletto sindaco del Comune di Margherita di Savoia, nella Bat. Lodisposto, candidato di Margherita Migliore 2.0, ha raccolto il 69,30% delle preferenze mentre la sfidante Grazia Galiotta, sostenuta da Forza Margherita, si è ferma poco sopra il 30%.

16.42 | MARCO BERNARDI CONFERMATO SINDACO DI ROCCAGIOVINE

Marco Bernardi, alla guida della lista civica Proviamoci Insieme, è stato confermato sindaco di Roccagiovine col 90,23% dei voti (157).

16.47 | GIUSEPPE GERBINO ELETTO SINDACO DI VARCO SABINO

Giuseppe Adamo Camillo Gerbino, alla guida della lista civica Varco nel futuro, è stato eletto sindaco di Varco Sabino con l’86,36% dei voti (95).

14.54 | IN CAMPANIA 9 CANDIDATI SINDACI GIÀ CERTI DI ELEZIONE

In nove Comuni campani su dieci dove un solo candidato sindaco è in corsa per le amministrative è già stato superato nella giornata di ieri il quorum previsto del 40%. Possono già festeggiare, quindi, sei neosindaci della provincia di Avellino, uno del Sannio e due del casertano. In Irpinia sono pronti a indossare la fascia tricolore Raffaele Cantarella a Conza della Campania, Maria Teresa Lepore a Lapio, Francesco Addeo a Marzano di Nola, Riccardo Porfidio a San Potito Ultra, Ivo Capone a Summonte e Giuseppe Leone a Vallata. In provincia di Benevento, invece, strada spianata per Carlo Giuseppe Iannotti a San Lorenzo Maggiore.

A Caiazzo (Caserta) l’uscente Stefano Giaquinto è già certo della riconferma, così come Michele Caporano a Sant’Angelo D’Alife. Caso a parte quello di Orta di Atella, in provincia di Caserta. Si tratta di un Comune con una popolazione superiore ai 15mila abitanti (27.118) dove, però, è in corsa un solo candidato alla carica di sindaco, Antonio Santillo. Alle 23 di ieri si era recato alle urne appena il 36,58% degli aventi diritto al voto.

14.31 | IN BASILICATA IL SINDACO FORENZA PUÒ FESTEGGIARE A URNE ANCORA APERTE

Aveva ampiamente superato il quorum del 40% già nella giornata di ieri (affluenza al 52,75% registrata domenica 14 maggio alle 23) e, quindi, può virtualmente già festeggiare Francesco Mastrandrea, sindaco uscente e unico candidato a Forenza, piccolo Comune di poco meno di 1.875 abitanti in provincia di Potenza. Le urne, per i 1.566 elettori del Comune, resteranno aperte fino alle 15 di oggi.

14.20 | IN CALABRIA URNE APERTE MA GIÀ ELETTI I SINDACI DI SANTA CATERINA E PIANE CRATI

A Santa Caterina dello Ionio, nel Catanzarese, e a Piane Crati, comune in provincia di Cosenza, sono già stati eletti i sindaci. Ad indossare la fascia tricolore saranno, rispettivamente, il riconfermato Francesco Severino, e Stefano Borrelli. L’esito è arrivato nel corso delle fasi di voto in quanto i due sono gli unici candidati a primo cittadino ed hanno raggiunto in entrambi i Comuni il quorum necessario per la convalida del voto, oltre il 40%.

Le urne restano ancora aperte anche negli altri 39 Comuni calabresi. Le operazioni si concluderanno alle 15 di oggi, poi inizierà lo spoglio.