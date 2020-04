Coronavirus, ancora 578 morti. Prosegue il calo dei posti in terapia intensiva

MILANO – Sono 578 i deceduti per coronavirus nella giornata di oggi. Il numero totale dei decessi è di 21.645. Il numero dei pazienti attualmente positivi sale a 105.418, in crescita di 1.127 unità rispetto a ieri, mentre continua il calo della pressione sul sistema sanitario: sono 3.079 i pazienti in terapia intensiva, -107 rispetto a ieri, mentre quelli ricoverati nei reparti sono 27.643, -368. Il totale dei guariti arriva invece a 38.092, in crescita di 962 rispetto a ieri. Questi i dati della Protezione civile diffusi durante la quotidiana conferenza stampa sull’andamento dell’emergenza da covid-19.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Guerra (Oms): “L’Italia ha salvato il capitale umano, per le aziende si vedrà”